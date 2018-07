Club empfängt spanischen Erstligisten zur Saisoneröffnung

NÜRNBERG - Traditionsgemäß will der Club seine Fans auch dieses Jahr mit einem internationalen Duell auf die neue Saison einstimmen. Der spanische Aufsteiger Real Valladolid wird am 11. August in Nürnberg zu Gast sein.

Club-Fans können die Fahnen so langsam wieder aus dem Schrank holen. Bereits am 11. August findet die offizielle Saisoneröffnung statt. Foto: Sportfoto Zink



Der Anpfiff des deutsch-spanischen Duells im Max-Morlock-Stadion ist für 15:30 Uhr geplant. Die Gäste aus Spanien sind dem Club nicht unähnlich, findet Sportvorstand Andreas Bornemann: „Wir freuen uns auf Real Valladolid, einen spanischen Traditionsverein, der ähnlich wie wir eine längere Zeit in der zweiten Liga verbrachte, nun allerdings verdientermaßen ins Oberhaus zurückkehrt“, sagt er auf der Homepage des Vereins. Meistertitel kann Valladolid - ganz im Gegensatz zum Club - aber nicht vorweisen. Lediglich in der zweiten Spanischen Liga reichte es in der Vereinsgeschichte drei Mal zu Platz eins.

Neben dem Testspiel gegen die Spanier bietet der FCN zur Saisoneröffnung am 11. August wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Gewinnspiele und Mitmach-Aktionen sollen keine Langeweile aufkommen lassen. Auch die traditionelle Autogrammstunde mit allen Spielern soll es wieder geben. Offiziell startet der 1. FC Nürnberg dann am 18. August mit dem Pokalspiel beim SV Linx in die neue Saison. Ligaauftakt ist am 25. August bei Hertha BSC Berlin.

