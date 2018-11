Club-Fans boykottieren Montagsspiel gegen Leverkusen

Am 3. Dezember empfängt der 1. FC Nürnberg die Werkself aus dem Rheinland - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der 13. Spieltag in der Fußball Bundesliga wirft seinen Schatten voraus. Am 3. Dezember treten der 1. FC Nürnberg und Bayer 04 Leverkusen im Max-Morlock-Stadion gegeneinander an, eigentlich wäre alles angerichtet für ein Fußballfest, aber eben nur eigentlich. Denn das Spiel findet an einem Montagabend statt, was den Fans übel aufstößt.

Am 3. Dezember wird es im Max-Morlock-Stadion ruhig sein. Zumindest für 45 Minuten.



Am 3. Dezember wird es im Max-Morlock-Stadion ruhig sein. Zumindest für 45 Minuten.



"Wir werden uns nie daran gewöhnen! Im Gegenteil, es wird Zeit, die Proteste wieder deutlich hochzufahren", heißt es in dem Fan-Forum Yabasta. Die Verantwortlichen der Fan-Gruppierung rufen die Anhängerschaft des FCN dazu auf, mit einem Stimmungsboykott ein klare Botschaft zu senden. Nicht nur an die Deutsche Fußball Liga (DFL) und den Deutschen Fußball Bund (DFB), sondern auch an den so heiß geliebten eigenen Verein, ihren 1. FC Nürnberg.

Der Grund ist nachvollziehbar. Der 13. Spieltag in der Fußball Bundesliga endet mit dem Montagsspiel zwischen dem Club und Bayer 04 Leverkusen, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Eine undankbare Zeit.

DFB-Protest: Club-Fans mit Stimmungsboykott gegen BVB

Und die treuen Anhänger des FCN stehen nicht alleine da, denn bundesweit haben sich die Fanszenen für den Spieltag vom 30. November bis 3. Dezember zusammengeschlossen, um gegen Spieltage unter der Woche zu protestieren. Im Fokus steht dabei das Montagsspiel.

Um klare Kante zu zeigen, haben die verantwortlichen Fangruppierungen für die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen eine besonders drastische Aktion im Sinn. Die gesamten ersten 45 Minuten wollen die Ultras die Stimmungsblöcke im Max-Morlock-Stadion leer lassen und erst zur zweiten Halbzeit am Geschehen teilnehmen. So etwas gab es in der Bundesliga-Geschichte des 1. FC Nürnberg noch nie.

Bayer-Fans boykottieren ebenfalls

"Wir wissen, dass dies ein großer Eingriff in die Spieltagsgestaltung eines jeden Einzelnen ist. Jeder will das Spiel sehen. Wir müssen dieses Opfer jedoch bringen", erklären die Verantwortlichen von Yabasta und hoffen darauf, dass die Maßnahme eine entsprechende Wirkung zeigt. Unterstützung erhalten sie von den Leverkusener Fans, die bereits angekündigt haben, das Spiel ebenfalls zu boykottieren und sich die 430 Kilometer lange Strecke zu sparen.

Das ausgegebene Ziel der Fans ist klar und deutlich: Die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen soll das letzte Montagsspiel für den 1. FC Nürnberg werden.

vah