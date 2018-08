Club-Fans strömen nach Brixen: FCN testet gegen Bologna

Wir berichten hautnah über die Vorbereitung aus Natz-Schabs in Südtirol - vor 32 Minuten

NATZ - Das Club-Trainingslager in Natz neigt sich so langsam seinem Ende entgegen. Am Samstagvormittag stand zunächst eine Trainingseinheit an, ehe am Nachmittag gegen Bologna getestet wird. Hier kommen alle Infos in unserem Live-Blog!

+++ Hier gibt's alle Fotos aus dem Trainingslager! +++

Bilderstrecke zum Thema Stramme Waden und Autogrammjäger: Der Club schwitzt in Natz weiter Der Club arbeitet noch immer am Bundesliga-Feinschliff - und hat sich dafür ein nettes Fleckchen Erde ausgesucht. In Natz-Schabs, im Idyll Südtirols, ist es auch an Tag acht heiß. Dass der 1. FC Nürnberg ein Klub zum Anfassen ist, das beweist er auf dem Platz - und geht mit den Fans auf Kuschelkurs.



Bilderstrecke zum Thema Tag 7 in Natz: Pfützen, eine Runde Baseball und Salli ist wieder fit Nachdem sie sich auf dem Dorffest amüsieren durften, ging es für die FCN-Profis am Donnerstag wieder auf dem Platz zur Sache. Die abendliche Trainingseinheit endete dann mit Baseball und einer großen Portion Spaß. Die beste Nachricht des Tages war aber, dass Edgar Salli seine Erkältung überwunden hatte.



Bilderstrecke zum Thema Nass in Natz: Der Club begibt sich auf Rafting-Tour in Südtirol So viel Spaß hatten die Profis des 1. FC Nürnberg seit dem Aufstieg nicht mehr. Am sechsten Tag des Trainingslagers wurde lediglich am Vormittag trainiert, der Nachmittag stand den Bundesliga-Aufsteigern dann zur freien Verfügung. Der Großteil der Gruppe entschied sich für eine Rafting-Tour.



nb