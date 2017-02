Club-Geflüster: "Ich bin nicht Guido Burgstaller"

NÜRNBERG - Die Vorstellung in Heidenheim war doch klasse. Mal abgesehen von dieser Phase nach der Pause. Die Club-Frischlinge wecken schöne Erinnerungen und machen Laune. Das liegt auch an einem jungen Mann, der seine Eigenständigkeit entschieden betont. Das Club-Geflüster!

Wer ist wer? Club-Shootingstar Sabiri macht wie Club-Abgang Burgstaller Tore, behauptet aber nicht der Kärtner zu sein. © Sportfoto Zink / WoZi



Wer wird vermisst? Anders als noch vor einer Woche: niemand. Die vielen Verletzten und der eine Gesperrte haben doch nicht dafür gesorgt, dass alles noch schlimmer wird nach dem 1:2 gegen Dynamo Dresden. Sollte doch noch einer ausfallen bis zum Spiel am Freitag, wird sich sicherlich irgendwo zwischen U2 und U21 einer aus dem Nachwuchsleistungszentrum finden, der die Rolle mindestens genauso gut ausfüllt.

Mitarbeiter der Woche: Viele. Alle Trainer im NLZ also, die in den vergangenen Jahren auf glubbforum.de immer wieder lesen mussten, wie schlecht sie doch arbeiten. Und die nun sehr mitverantwortlich sind für jene Club-Mannschaft, die da in Heidenheim ein bisschen an die 80er Jahre erinnert hat.

Nervensäge der Woche: Michael Köllner, der es tatsächlich nicht hinbekommen hat,dass da am Samstag in Heidenheim elf NLZ-Absolventen auf dem Platz stehen. Was erlauben Köllner?

Spruch der Woche: "Ich bin nicht Guido Burgstaller, ich bin Abdelhamid Sabiri." Mehrmals war es Sabiri ein Anliegen, diesen Umstand zu betonen. Okay, Herr Sabiri, wir glauben das mal. Aber nur, solange die Torquote besser bleibt als die von diesem – wie hieß er noch einmal?

Lügt die Tabelle? Natürlich nicht, der Club ist jetzt da, wo er hingehört, stürmt aber am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Hessen Kassel in die Bundesliga. Wie, Kassel spielt gar nicht mit? Dann lügt sie, die Tabelle.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was soll besser werden? Ach, eigentlich muss mal nichts besser werden. Außer vielleicht, dass man solche Phasen wie zu Beginn der zweiten Halbzeit in Heidenheim vermeidet. Da sah der Club nämlich aus wie eine Mannschaft, in der ziemlich viele Spieler stehen, die vor kurzem noch in der Regionalliga gekickt haben. Das wurde aber ja schon in Heidenheim schnell besser, als der Club dann bald noch zwei Tore geschossen hat – durch Spieler, die vor kurzem noch in der Regionalliga gekickt haben.

Lieber Abdelhamid: Wenn der Uli anruft, bitte mit Burgstaller melden. © Sportfoto Zink / DaMa



Und sonst so? Hat jemand 1984 gesagt? Dann muss er auch 1985 sagen. Der Club steigt also auf, als Erster. Und Uli Hoeneß überlegt sich gerade, wie er an die Handynummern von Abdelhamid Sabiri und Dennis Lippert kommt. Falls er anruft, lieber Abdelhamid Sabiri: Einfach mit Burgstaller melden.

