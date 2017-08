Club-Geflüster: Salli sah plötzlich aus wie Kerk

NÜRNBERG - Die Verletzung von Sebastian Kerk ist schlimm - findet auch NN-Sportredakteur Fadi Keblawi. Gut, dass ein Kameruner im Club-Dress auch flanken kann und bald wahrscheinlich ebenfalls feuerrote Haare hat. Fußball-Bürokraten und kleinmütige Stänkerer nerven. Und nach dem Auftritt in Aue ist erst einmal Bratwurstpause!

Lasst diesen Mann flanken und die Ecken treten, der macht das schon. Edgar Salli hat vielleicht auch bald in Sachen Haarfarbe Ähnlichkeit mit Sebastian Kerk. © Sportfoto Zink/DaMa



Wer wird vermisst: Natürlich Sebastian Kerk. Als der gegen Union Berlin zu Boden ging, durfte man sich schon Sorgen machen. Dass dann später die schlimmen Befürchtungen bestätigt wurden: schlimm. Bislang hat Kerk ja netterweise praktisch jedes Tor des FCN vorbereitet - und gegen Kaiserslautern auch noch eines selber geschossen, auch wenn das irgendwelche Fußball-Bürokraten gerne anders sehen. Kerk wird jetzt sehr lange vermisst, das ist sehr schade.

Mitarbeiter der Woche: Edgar Salli. Der musste am Sonntag für den armen Kerk ins Spiel, was wahrscheinlich die komplizierteste Aufgabe ist, die man beim Club derzeit haben kann, weil man Kerk ja nicht ersetzen kann. Salli, bislang mit einer sehr durchschnittlichen Saison, wagte es dennoch – und sah nach 90 Minuten plötzlich aus wie Kerk, als Hanno Behrens seine Hereingabe mit einem Tor veredelte. Wahrscheinlich verwandelt Salli in Aue einen Eckball direkt und lässt sich danach die Haare Rot färben.

Nervensäge der Woche: Alle die, die sich jetzt über den sehr imposanten Fehlstart der Spielvereinigung Greuther Fürth freuen und den Kleinmut dann noch dadurch steigern, dass sie jetzt schon wissen, dass die Fürther dann spätestens im Derby wieder alle Nürnberger aufm Bierfilzla schwanzen. Neudeutsch nennt man das, glaube ich: Mimimi.

Universelle Antwort auf alle Lebensfragen

Spruch der Woche: "Ja, mei." Stammt von Michael Köllner und ist die Antwort auf die Frage, ob man Sebastian Kerk ersetzen kann. Ist aber eigentlich eine Antwort auf alle Fragen, die einem das Leben so stellt.

Lügt die Tabelle? Der Club steht hinter Arminia Bielefeld und dem SV Sandhausen und trotzdem sind rund um den Valznerweiher alle euphorisiert. Die Tabelle lügt nicht, aber es ist schon verdammt cool zu sehen, zu was sie so in der Lage ist. Wobei es Sandhausen am Ende dann wohl doch nur hinter dem Club und über den Umweg Relegation gegen den HSV in die Bundesliga schafft. Sorry, liebe Sandhäuser.

Was soll besser werden? Nichts. Stand das hier schonmal? Eher nicht, deshalb noch: die Klarheit. Die fehlt Köllners Mannschaft nämlich noch mitunter in Sachen Torchancen. Wäre sie schon da, dann hätte es gegen Union nach einer grandiosen halben Stunde schon 6:0 gestanden, mindestens.

Dukla-Test überbrückt die Bratwurstpause

Und sonst so? Geht es jetzt nach Aue, wo sie schon den Trainer rausgeschmissen haben. Geblieben ist aber eine der besten Bratwürste der Liga, weshalb es sich auf jeden Fall lohnt, den Ausflug mitzumachen. Vor allem, weil es danach in die Bratwurst- sprich Länderspielpause geht. Der Club spielt dann in Raigering gegen Dukla Prag (Freitag, 1. September, 18 Uhr). Da gibt es auch gute Bratwürste. Und vor allem stammt da Patrick Erras her, der gerade netterweise seinen Vertrag beim Club verlängert hat.

Fadi Keblawi