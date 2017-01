Club im Montafon: Schwartz will in den Bergen reden

Teambuilding und mehr: FCN bereitet sich in Vorarlberg auf Restsaison vor - vor 53 Minuten

NÜRNBERG/SCHRUNS - Raus aus dem Schnee, rein in den Schnee! In Schruns ist es nicht weniger winterlich als in Nürnberg. Dennoch sieht der FCN in Georg Margreitters Heimatort gute Voraussetzungen, um in der Vorbereitung auf die Rückrunde weiterzukommen.

Gesprächsbedarf: Club-Coach Alois Schwartz und seine Spieler machen für ein paar Tage im Montafon Station. © Sportfoto Zink / WoZi



Gesprächsbedarf: Club-Coach Alois Schwartz und seine Spieler machen für ein paar Tage im Montafon Station. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



"Echte Berge. Echt erleben." Mit diesem Slogan wirbt Schruns für sich. Ein anderer Werbeträger des 3700-Einwohner-Ortes im Herzen des Montafons, fährt kein Ski, was man in dieser Ecke Österreichs derzeit hervorragend machen kann, sondern spielt Fußball. Und das in Nürnberg.

Margreitter ist daheim

Georg Margreitter kommt aus Schruns und genießt beim fünftägigen Alpen-Trip des FCN daher Heimvorteil. "So ein Kurz-Trainingslager im Winter habe ich auch noch nie gemacht, ich freue mich darauf und bin sehr gespannt", erklärte der Lokalmatador der Nürnberger Zeitung.

Da die Betriebsreise in den Montafon offiziell als "Teambuilding-Maßnahme" geführt wird, darf dies Vorarlbergs Vorzeigeverteidiger, mit dem in der Startelf aufgeboten der FCN in der Hinrunde nicht verlor, auch sein. Und das, obwohl Nürnbergs Abwehrchef, der erst die Weihnachtsferien teilweise in der Heimat verbracht hat, sicherlich weiß, welche Aktivitäten sich anbieten, um in Schruns als Gruppe stärker zusammenzurücken.Vorstellbar ist etwa, dass die Club-Jungs die Fußballschuhe mit Schneeschuhen tauschen. Spiel, Spaß, Spannung: Man, beziehungsweise Margreitter, darf sich überraschen lassen.

Neben Outdoor-Aktivitäten steht im Montafon aus Nürnberger Sicht aber natürlich noch mehr auf dem Programm. Weil in Schruns Schusstraining ebenso wenig möglich ist wie am winterlichen Valznerweiher, wo eisige Temperaturen und eine malade Rasenheizung zuletzt das erste Testspiel im neuen Jahr verhinderten, will der FCN in Österreich "im athletischen und konditionellen Bereich" vorankommen. Dies zumindest erklärte Club-Coach Alois Schwartz am Sonntag der NZ und versammelte seine Schützlinge noch am gleichen Nachmittag zur ersten Krafteinheit in der Halle.

Im "Alpenhotel Montafon", Nürnbergs Vier-Sterne-Unterkunft, möchte Nürnbergs Chefanweiser den Zusammenhalt seines Teams stärken und "in ruhiger Atmosphäre ein paar Gespräche führen". Die Themen dabei dürften taktische Inhalte, die Entwicklung und das Entwicklungspotenzial der einzelnen Spieler, aber auch die Zielsetzung für die Rückserie sein.

Reden wird Schwartz auch mit US-Boy Joshua Gatt, der sich beim FCN für ein Engagement bewirbt. Auch Patrick Erras, der nach langer Zwangspause zuletzt erstmals wieder mit der Mannschaft trainierte, wird in Österreich zu Schwartz' Gesprächspartnern gehören. Nicht mit dabei bei der rot-schwarzen Bergtour ist derweil Tim Leibold, der immer noch mit den Folgen einer Schambeinentzündung zu kämpfen hat.

Abwarten und Spanien-Schau

Wie's für den FCN nach der Rückkehr in den Neuen Zabo weitergeht, muss man derweil sehen. Sollte Nürnberg auch danach ein Gefrierschrank bleiben und ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb nicht im gewünschten Maße möglich sein, "müsse man sich Gedanken machen", sagt Schwartz. Am kommenden Wochenende jedenfalls soll der Test gegen Großaspach gegen Erstligist Ingolstadt nachgeholt werden. Und, wenn's aus Club-Sicht in Nürnberg weiter zu frostig bleibt, scheint auch der Abflug in den Süden noch möglich. Sportvorstand Andreas Bornemann soll schon günstige Angebote im vergleichsweise warmen Spanien scannen. Feststeht: Ums Bergerlebnis würde es dort primär nicht gehen.

Bilderstrecke zum Thema Schneegestöber am Valznerweiher: Trainingsauftakt beim Club Erst der Laktattest, dann der Trainingsauftakt im verschneiten Nürnberg - Das Trainingslager in Belek hatte schon seine Vorteile für die Spieler des 1. FC Nürnberg. Und vor allem: keinen Schnee. Dem Wetter trotzend trainierten die Mannen von Alois Schwartz aber trotzdem, was die Gummibänder her gaben.



apö / U.D.