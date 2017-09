Club-Jubel und Fan-Ekstase: Frankenderby zum Nachlesen

Nürnberg gewinnt erstmals seit 1979 wieder in Fürth - vor 44 Minuten

FÜRTH - Es ist tatsächlich passiert: Der 1. FC Nürnberg hat erstmals seit 1979 wieder ein Frankenderby in Fürth gewonnen. Die Club-Fans freuen sich am Sonntagnachmittag über einen 3:1-Sieg am Ronhof. In unserem Live-Ticker können sie den gesamten Tag Revue passieren lassen.

Live-Ticker: vah, czi, hjw, u.d., alep, ama, apö, loc