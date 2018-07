Bisher lief die Vorbereitung gut: Vier seiner fünf Testspiele konnte der Club gewinnen, nur gegen Halle musste man sich knapp geschlagen geben. Im Trainingslager in Südtirol gilt es nun, am letzten Feinschliff zu arbeiten. Am Freitag erreichten die Club-Profis das Seehotel in Natz-Schabs. Waren die Trainingseinheiten der vergangenen Wochen körperlich oft sehr fordernd, will das Trainerteam seine Spieler nun vor allem im taktischen Bereich schulen. Doch es wird nicht nur trainiert in Italien, die Mannschaft wird auch zwei Testspiele bestreiten. Am nächsten Dienstag, den 31. Juli trifft Köllners Team um 17 Uhr auf den TSV 1860 Rosenheim aus der viertklassigen Regionalliga Bayern. Am Samstag, den 4. August, ebenfalls um 17 Uhr, geht es dann in Brixen gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna. © Sportfoto Zink / JüRa