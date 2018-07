Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Historischer Sieg: Kerber erklimmt den Thron von Wimbledon Dieses Match geht in die Sportgeschichte ein: Mit Angelique Kerber setzt sich nach 22 Jahren erstmals wieder eine Deutsche beim bekanntesten Tennisturnier der Welt durch. Letztmals war das Steffi Graf gelungen. Gegen die US-Amerikanerin Serena Williams zeigt die Deutsche eine hochkonzentrierte Leistung und behielt dadurch am Ende gegen die Favoritin mit 6:3, 6:3 souverän die Oberhand. Ein Fight, der an die Leistungsgrenze ging - hier kommen alle Bilder!

Schwach im Abschluss: Fürth vergeigt Testspiel gegen Braunschweig So haben sich Damir Buric und sein neu formiertes Trainerteam den Test gegen Eintracht Braunschweig mit Sicherheit nicht vorgestellt. Nach 90 Minuten prangte eine Null auf der Anzeige, bei den Niedersachsen dafür eine Eins. Die Mannschaft um Neuzugang Daniel Keita-Ruel ließ beste Chance liegen und kassierte in Minute 69 den Treffer des Tages durch Mergim Fejzullahu.

Chancenwucher im Kloster: Club lässt zahlreiche Gelgenheiten liegen So früh in der Vorbereitung haben Testspiele freilich keinen großen sportlichen Wert. Dennoch ist ein Sieg immer gut für die Fußballerseele - so auch das 3:0, das der 1. FC Nürnberg beim Testspiel in Seligenporten errang. Dabei war durchaus mehr drin, hätte der Club seine Chancen genutzt.