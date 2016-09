Coburg: Dämpfer nach dem Traumstart

NÜRNBERG - In Melsungen hatten Coburgs Handballer noch einen Coup gelandet: der Aufsteiger gewann beim Vierten der Vorsaison sein erstes Bundesliga-Spiel. Das Heimdebüt sollte ähnlich erfolgreich verlaufen - nach gutem Beginn erwies sich der Gegner aber als zu stark.

Coach Jan Gorr, seit 2013 beim HSC Coburg, führt sein Team in die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Foto: Sportfoto Zink / JüRa



Eine starke Anfangsphase reichte nicht aus: Dem HSC 2000 Coburg gelang gegen die Rhein-Neckar Löwen nicht die erhoffte Überraschung. Am Ende leuchtete eine klare 19:31-Niederlage von der Anzeigetafel, trotz der acht Tore durch Rückraumspieler Romas Kirveliavičius.

Zwischenzeitig lagen die Oberfranken sogar in Führung, mussten sich vor allem in der zweiten Hälfte aber der Klasse der Löwen geschlagen geben. Die Gäste nutzten im Spielverlauf jede Chance die sich ihnen bot und erteilten dem Aufsteiger "eine Lehrstunde", wie Sport1-Experte und Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar feststellen musste.

Gut angefangen, stark nachgelassen

Vor 3274 Zuschauern hatte Coburg zu Beginn munter mitgehalten und war in der zwölften Spielminute sogar kurzzeitig in Führung gegangen. Davon angestachelt legten die Löwen aber so richtig los: In den nächsten elf Minuten legten die Gäste einen 9:1-Lauf hin und zogen davon.

Von dieser Schwächephase konnten sich die Hausherren trotz der exzellenten Stimmung in der eigenen Halle nicht mehr erholen.

