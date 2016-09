"Wir sind vorbereitet. Sie sind vorbereitet. Alles geht wieder bei Null los." Rob Wilson mag die Vorbereitung - und dürfte mit dieser Einschätzung in der Kabine der Thomas Sabo Ice Tigers ein Exot sein. Der Cheftrainer lässt die Ice Tigers gerne laufen, vor dem ersten Saisonspiel vielleicht noch ein wenig mehr als während der Saison. Jesse Blacker glaubt, allein deshalb am Dienstag in Düsseldorf den Titel des schnellsten Schlittschuhläufers der DEL gewonnen zu haben. Und auch gegen Augsburg sollten ihnen die vielen Runden zwischen den einzelnen Übungen zu Gute kommen. Wilson erwartet gegen die aggressiven Panther "eine Art Katz-und-Maus-Spiel". Wobei sich zeigen muss, wer die Maus ist - der Panther oder der Eistiger. © Sportfoto Zink / MaWi