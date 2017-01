Die Ausgangslage: Am letzten Spieltag des Kalenderjahres 2016 galten die Kölner Haie noch als das Gespött der Liga. In Bremerhaven kann man schon einmal verlieren – niemand weiß das besser als die Ice Tigers. Aber 0:6? Mit Christian Ehrhoff, Gustaf Wesslau, Ryan Jones, Fredrik Eriksson, Max Reinhart, Patrick Hager und Corey Potter, den vielleicht teuersten Spielern der DEL? Nun ist das neue Jahr gerade einmal eine Woche alt, das peinliche 0:6 aber ist längst vergessen, weil die Haie Tabellenführer und Titelverteidiger München zweimal in 48 Stunden besiegt hatten und am Freitag auch in Berlin gewannen. Plötzlich sind die Haie wieder Dritter – wenn auch acht Punkte hinter den Ice Tigers, die am Freitag 3:0 in, genau, Bremerhaven gewannen. Mehr Spitzenspiel geht derzeit nicht. © Sportfoto Zink / DaMa