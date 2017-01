Die Ausgangslage: "Die kämpfen um ihr Leben." Mit "Leben" meint Rob Wilson einen Playoff-Platz, was in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gleichbedeutend ist. Die Pinguine sind Zwölfter, haben den Rückstand auf Platz zehn zuletzt immerhin auf sechs Punkte reduziert. Die Ice Tigers haben sich bislang beinahe doppelt so viele Punkte erarbeitet und orientieren sich eher an München, dem Tabellenführer und Sonntag (19 Uhr) ihr Gastgeber. © dpa

