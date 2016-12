Durchatmen! Was war das denn für ein Jahr für den 1. FC Nürnberg? Die durch eine großartige Erfolgsserie bewerkstelligte Teilnahme am Aufstiegskampf, der in einer bitteren Niederlage in der Relegation zur Bundesliga gipfelte. Der freie Fall in der 2. Liga, als der große Rivale aus Fürth den FCN auf den letzten Tabellenplatz schoss. Und die darauffolgende Aufholjagd mit sieben Spielen ohne Niederlage. Willkommen im Die-Besten-Bilder-Club!