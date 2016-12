18 Spieltage haben die Aufsteiger vom HC Erlangen in der Handball-Bundesliga schon wieder absolviert. Einige Achtungserfolge, aber auch ein paar bittere Niederlagen waren zu verzeichnen. Was bleibt ist aber ein positives Fazit - und die Erkenntnis, dass für manchen großen Namen noch Luft nach oben ist.

Es war der sechste Sieg in Folge. Doch Statistiken waren an diesem stimmungsvollen Abend in der Arena Nürnberger Versicherung nebensächlich. Beim 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) gegen den ewigen Rivalen und aktuellen Verfolger zeigten die Thomas Sabo Ice Tigers, warum sich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) derzeit mindestens die zweitbeste Mannschaft sind.