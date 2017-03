Cold as Ice Tigers: Die Besten nehmen sich Augsburg vor

Am Mittwoch beginnt die Playoff-Serie - Viertelfinale der DEL steht an - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Am Mittwoch (19.30 Uhr) starten die Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Augsburger Panther ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga, das im Modus "best of seven" ausgetragen wird. In ihren Reihen haben die Nürnberger den Spieler und Stürmer des Jahres, die Anweisungen gibt der Trainer des Jahres. Auf zwei Leistungsträger müssen sie aber verzichten. Was sonst noch wichtig ist, haben wir zusammengefasst.

jenn

