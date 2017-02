Es begann mit einem Eigentor der Roosters, das es ja eigentlich statistisch gesehen ja gar nicht gibt. Und es endete mit David Steckel, der die Hartgummischeibe in letzter Sekunde in Iserlohns Kasten beförderte. Dieses Eishockeyspiel, das drittletzte in der Hauptrunde, hatte es in sich und mit Nürnberg einen am Ende strahlenden Sieger!