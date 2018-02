Coman bricht Paderborns Widerstand - Bayer dreht's

DÜSSELDORF - Paderborn probierte es mutig. Doch gegen Bayern München hatte der Drittligist keine Chance. Der Rekordmeister schafft einen souveränen Pflichtsieg. Den Pokal-Dienstag beschloss danach Leverkusen, das seinen Werder-Fluch daheim brach.

Kingsley Coman sorgte dafür, dass Münchens anfangs holpriger Ostwestfalen-Ausflug ein aus FCB-Sicht doch noch recht erfreulicher wurde. Foto: dpa



SC Paderborn - FC Bayern 0:6 (0:3)

Bayern München hat ohne jede Mühe das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Dienstag beim Drittligisten SC Paderborn mit 6:0 (3:0) durch. Kingsley Coman (19. Minute), Robert Lewandowski (25.) und Joshua Kimmich (42.) machten gegen anfangs äußerst couragierte Ostwestfalen schon vor der Pause alles klar.

Corentin Tolisso (55.) sowie Arjen Robben (86./89.) mit einem späten Doppelpack sorgten in der zweiten Halbzeit vor 15.000 Zuschauern für den Endstand. Die Bayern haben damit weiter die Chance auf das Triple. In der Liga liegen die Münchner souverän auf Platz eins. In der Champions League geht es im Achtelfinale gegen Besiktas Istanbul.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 4:2 (2:2, 1:2)

Bayer Leverkusen steht zum ersten Mal seit neun Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Rheinländer drehten gegen Werder Bremen einen 0:2-Rückstand zu einem 4:2-Erfolg nach Verlängerung und konnte den Konkurrenten im siebten Pokalvergleich somit erstmals bezwingen. Max Kruse (4. Minute) per Foulelfmeter und Aron Johannsson (7.) hatten Werder früh mit 2:0 in Führung gebracht.

Julian Brandt sorgte mit einem Doppelpack (31./55.) vor 25 653 Zuschauern für den Ausgleich, bevor der eingewechselte Karim Bellarabi (111.) und Kai Havertz (118.) für Bayer in der Verlängerung den Sieg

