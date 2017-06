Comeback bei City: Gündogan trainiert wieder

Ex-Nürnberger meldet sich nach schwerer Verletzung zurück - vor 1 Stunde

MANCHESTER - Nationalspieler Ilkay Gündogan, der sich einst auch beim 1. FC Nürnberg in der Mittelfeldzentrale kreativ betätigte, hat erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder eine Trainingseinheit bei Manchester City absolviert.

Der 26-Jährige habe am Dienstag auf dem Platz gestanden und ein individuelles Programm abgehalten, teilte der englische Premier-League-Klub mit.

Der Mittelfeldspieler hatte die schwere Knieverletzung am 15. Dezember 2016 im Spiel gegen den FC Arsenal erlitten, prognostiziert worden war rund ein halbes Jahr Pause.

