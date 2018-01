Comeback nicht geglückt - Ice Tigers verlieren im Shootout

Nürnberg kommt nach 0:2 zurück, am Ende reicht es aber nicht - vor 1 Stunde

MANNHEIM - Dämpfer für Nürnbergs beste Eishockey-Spieler: Die Thomas Sabo Ice Tigers müssen sich nach einer Aufholjagd am Ende bei den Adler Mannheim mit einer 2:3-Niederlage nach Shootout abfinden.

Nach einem 0:2-Rückstand noch den Ausgleich geschafft, am Ende müssen sich die Thomas Sabo Ice Tigers bei den Adler Mannheim nach Penaltyschießen aber geschlagen geben. © Sportfoto Zink



Nach einem 0:2-Rückstand noch den Ausgleich geschafft, am Ende müssen sich die Thomas Sabo Ice Tigers bei den Adler Mannheim nach Penaltyschießen aber geschlagen geben. Foto: Sportfoto Zink



60 Spielminuten später hatte sich seine Mannschaft einen weiteren wichtigen Punkt erarbeitet. Zum 22. Mal in dieser Saison lag Nürnberg (nach einem Treffer von Hungerecker) 0:1 zurück, nach dem Power-Play Treffer von Roy sogar 0:2. Torp und Pohl aber sorgten für ein 2:2 nach regulärer Spielzeit. In der Verlängerung vergab Tom Gilbert am langen Pfosten die größte Chance zum Siegtreffer. Im Penalty-Schießen traf nur der Mannheimer Chad Kolarik und jubelte, als hätten die Mannheimer soeben ihre Titelsammlung vergrößert. Tatsächlich kämpft der ewige Titelanwärter 2018 um eine Teilnahme an den Playoffs. Von den letzten zwölf Spielen hatte Mannheim zehn verloren. Nur gegen Nürnberg scheint es besser zu laufen, der Sieg am Sonntag war der dritte in der aktuellen Saison.

Die Adler konnten ihre Fehlerquote auch gegen Nürnberg kaum minimieren, sie kompensierten diese Schwäche aber durch wütende Angriffe: Nach ersten erfolglosen Power-Plays auf beiden Seiten entschärfte Andreas Jenike in einer Minute drei präzise Schüsse durch die frei stehenden David Wolf, Thomas Larkin und Andrew Desjardins – beim vierten war er machtlos. Der junge Phil Hungerecker überwand den Nürnberger Torhüter mit einem mächtigen Schlagschuss nach genau zehn Minuten. Im zweiten Drittel erweiterten die Gäste wiederum ihr Repertoire um unnötige Fouls. Marius Möchel ließ Hungerecker stolpern – kurz nachdem er alleine vor Mannheims Torhüter Dennis Endras am Tor vorbeigeschossen hatte. David Steckel erwischte Chad Kolarik in Unterzahl mit dem Schläger am Helm. Ihre Kollegen verteidigten die doppelte Unterzahl leidenschaftlich, Mannheim aber deutete im Power-Play sein ligaweit herausragendes Talent an. Die Adler spielten ihre Überzahl so konsequent aus, wie man sich das auch von den Ice Tigers wünschen würde: schnell und druckvoll. Mathieu Carle war es, der die numerische Überlegenheit perfekt mit einem Schlussschuss nutzte (28.).

Bilderstrecke zum Thema Viel Kampf, dann Jubel: Ice Tigers bezwingen Ingolstadt nach Overtime Das war ein hartes Stück Arbeit: Die Thomas Sabo Ice Tigers mussten sich am Freitag ordentlich strecken, am Ende stehen aber die nächsten Punkte auf dem Konto. Nach Verlängerung setzte sich das Wilson-Team mit 2:1 daheim gegen den ERC Ingolstadt durch. Damit bleiben die Ice Tigers Tabellenführer der DEL. Hier kommen die Bilder zum Spiel.



Erst danach schienen auch die Ice Tigers ins Spiel zu finden. Tom Gilbert leistete sich noch ein Foul samt effektvollem Nachmotzen, weshalb er vier Minuten auf der Strafbank verschwinden musste. Die Ice Tigers fanden derweil wieder zu ihrem ruhigen Spiel und Patrick Reimer nahm einen langen Anlauf, um Verteidiger Nichlas Torp direkt vor Endras freizuspielen (36.). Mit dem 2:1 wurden die Adler in ihrem Furo gebremst. Die Fehler wurden wieder mehr. Den beeindruckendsten (von Ryan MacMurchy) nutzte Petr Pohl zum Ausgleich (48.). Mannheim drückte danach wieder ein bisschen nachhaltiger. In der Schlussminute aber war es der Nürnberger Yasin Ehliz, der am Tor vorbeischoss. In der Verlängerung schenkte der übereifrige Chad Kolarik den Ice Tigers eine Überzahlgelegenheit und eine große Chance zum Sieg - Gilbert, von Reimer perfekt freigespielt, wurde beim Abschluss am langen Pfosten aber entscheidend gestört.

Die Ice Tigers und die Adler haben ihre Treffen damit in dieser Saison beendet – zumindest vorerst. In den Playoffs ist ein Wiedersehen im Viertelfinale gar nicht so unwahrscheinlich. Es dürfte ein schlechter Zeitpunkt werden – für beide Teams.

Sebastian Böhm