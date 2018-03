Comeback verschoben: Nadal kann noch nicht

Davis-Cup-Einsatz des Spaniers gegen Deutschland ist fraglich - vor 7 Stunden

ACAPULCO - Wieder Sorgen um Rafael Nadal. Der Spanier muss auch beim Turnier in Mexiko passen. Die Verletzung, die ihn schon bei den Australian Open stoppte, macht ihm weiter zu schaffen.

Und wieder der Oberschenkel: Rafael Nadal muss das Turnier in Mexiko canceln. © XinHua/dpa



Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal muss also sein Comeback verschieben. Der 31-jährige Spanier sagte die Partie gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez beim ATP-Turnier in Acapulco kurzfristig wegen Schmerzen im Oberschenkel ab. Er habe an derselben Stelle wie in Australien einen Schmerz gespürt, sagte Nadal.

Ob er beim Turnier in Indian Wells antreten könne, wisse er noch nicht. Bei den Australian Open hatte Nadal im Viertelfinale wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben müssen und seitdem pausiert. Bislang hatte er offen gelassen, ob er beim Davis-Cup-Viertelfinale vom 6. bis 8. April gegen Deutschland spielen wird. Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat seine Zusage für das Duell auf Sand bereits gegeben.

