Cordoba knackt den Kiez-Klub - Bielefeld siegt weiter

Kolumbianer schnürt Dreierpack - Arminen-Alarm in der Oberpfalz - vor 1 Stunde

KÖLN - Zweitliga-Action am Freitag: Im Verfolgerduell gibt Köln dem FC St. Pauli letztlich deutlich das Nachsehen: Jhon Cordoba betätigt sich gegen den Kiez-Klub als Dreifach-Torschütze. Und in der Oberpfalz? Dort bestätigt Bielefeld mit einem 3:0 in Regensburg, dass es auf dem aufsteigenden Ast ist.

Doppelter Fingerzeig gen Himmel? Nein! Jhon Cordoba traf gegen St. Pauli sogar dreimal.



Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 0:3 (0:2)

Die wiedererstarkte Arminia aus Bielefeld hat ihren Aufwärtstrend auch beim SSV Jahn Regensburg fortgesetzt. Dank einer cleveren Vorstellung und eines unüberwindbaren Stefan Ortega im Kasten bezwang die Mannschaft von Uwe Neuhaus die Oberpfälzer am Freitagabend mit 3:0. Vor 8693 Zuschauern in der Regensburger Arena fügten Fabian Klos (6. Minute), Andreas Voglsammer (25. Foulelfmeter) und Cedric Brunner (50.) den Hausherren die zweite Niederlage in Folge zu. Die Arminia holte hingegen ihren dritten Sieg nacheinander. In der Tabelle rückten die Bielefelder bis auf zwei Zähler an den Jahn heran, der mit 29 Punkten noch immer eine bequeme Ausgangslage hat.

1. FC Köln - FC St. Pauli 4:1 (1:1)

Mit einem Dreierpack von Jhon Cordoba hat der 1. FC Köln im Top-Spiel wieder die direkten Aufstiegsplätze erobert. Der Bundesligaabsteiger gewann das Spitzenspiel gegen den bisherigen Zweiten FC St. Pauli mit 4:1 und feierte damit nach zwei Niederlagen den ersten Rückrundensieg. Mit 39 Punkten stehen die Kölner wieder auf Rang zwei vor den Hamburgern (37) und können den Vorsprung im Nachholspiel bei Erzgebirge Aue am 27. Februar sogar noch vergrößern. "Die Jungs haben richtig guten Fußball gespielt. Das tut uns gut", befand FC-Trainer Markus Anfang. Vor 50.000 Zuschauern im RheinEnergieStadion traf Jhon Cordoba dreimal (32./53./58.) und Simon Terodde (85.) einmal. Alexander Meier erzielte in seinem dritten Spiel seinen dritten Treffer zum 1:1.

dpa