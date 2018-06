CR7 und Portugal sind raus - Cavani schießt Uruguay weiter

Die Südamerikaner stehen nach dem 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale - vor 20 Minuten

SOTCHI - Edinson Cavani hat Uruguay ins Viertelfinale der WM in Russland geschossen und die Titel-Träume von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo beendet. Nach Lionel Messi muss damit der zweite Weltfußballer am Samstag seine Koffer packen.

Mit seinem Tor zum 2:1 schoss Edinson Cavani Uruguay in die nächste Runde. © Fei Maohua/xinhua/dpa



Die Südamerikaner setzten sich am Samstagabend in Sotschi dank Cavanis Doppelpack (7./62. Minute) mit 2:1 durch. Portugals Abwehrchef Pepe (55.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Cavani von Paris Saint-Germain musste in der 74. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Während nach Weltmeister Deutschland nun auch Europameister Portugal früh abreisen muss, entwickeln sich die Himmelblauen immer mehr zu einem Mitfavoriten auf den WM-Pokal. Der 33-jährige Ronaldo dürfte möglicherweise seine letzte Chance auf den WM-Titel vertan haben. Uruguay dagegen fordert am Freitag in Nischni Nowgorod im Viertelfinale Frankreich heraus, das sich zuvor am Nachmittag gegen Argentinien um Superstar Messi durchsetzte.

