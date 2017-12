Crash auf dem Kiez: Allagui räumt den Busfahrer ab

DUISBURG - Der MSV Duisburg hat auf der Heimfahrt vom Zweitligaspiel beim FC St. Pauli improvisieren müssen.

Kleeblatt-Doc Harald Hauer hätte der MSV Duisburg, den der Ex-Fürther Sami Allagui hier freudig begrüßt, am letzten Spieltag auch gut gebrauchen können. © Sportfoto Zink



Der Busfahrer der Zebras erlitt während der Partie im Millerntor-Stadion am Sonntag eine schwere Rippenprellung und konnte den Mannschaftsbus nicht wie geplant zurück nach Duisburg steuern. Das bestätigte der MSV am Montag.

Der St.-Pauli-Angreifer Sami Allagui war in Folge eines Zweikampfs an der Seitenlinie in die Gästebank gerutscht und dort auf den MSV-Busfahrer geprallt. Der Chauffeur wurde in Hamburg behandelt und anschließend nach Duisburg gebracht.

Die Rückfahrt erledigte ein anderer Fahrer, der bereits auf der Hinreise am Steuer gesessen hatte. In der Regel teilen sich beide Fahrer längere Touren auf. Der Unglücksrabe war erst am Spieltag nach Hamburg gebracht worden.

