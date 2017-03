Die Handschuhe getaped, Mundschutz rein und ab in den Ring: Beim Mega Fight Event im Sportcentrum Alex kämpften am Samstag Amateur- wie Profiboxer. Mit auf der Fight Card war auch Wanik Awdijan, der Nürnberger Profiboxer, der gegen den Med Sebyala aus Uganda in den Ring stieg. © Roland Fengler