Cupsieg trotz Niederlage: Ice Tigers holen nächsten Titel

NÜRNBERG - Letzte Woche siegten die Thomas Sabo Ice Tigers beim Gäubodenvolksfestpokal, nun schappen sich die Nürnberger den nächsten Titel: Beim Mercedes Benz Rent Cup reichte den Ice Tigers auch eine Niederlage im Penalty-Schießen gegen die Straubing Tigers zum Turniersieg.

Patrick Buzas erhält den Pokal für den ersten Platz beim Mercedes Benz Rent Cup. Foto: Sportfoto Zink / MaWi



Die Thomas Sabo Ice Tigers haben den Mercedes Benz Rent Cup nach einer 3:4 (1:1, 0:2, 2:0)-Niederlage im Penaltyschießen am Sonntag gegen die Straubing Tigers als Turniersieger abgeschlossen. Zweiter bei dem Turnier, zu dem die Nürnberger eingeladen hatten, wurde der Schweizer Erstligist EHC Kloten, Straubing bewahrte der Sieg am Sonntag nicht vor dem letzten Rang.

Gegen Kloten hatten die Ice Tigers laufen müssen, gegen Straubing mussten sie checken. Beide Teams spielten mit einer höheren Intensität, was auch daran liegen mag, dass sie sich in der neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga wieder begegnen werden. Und vielleicht auch daran, dass die Nürnberger eine Woche zuvor in Straubing im Finale des Gäubodenvolksfest-Cup gegen die Gastgeber mit 4:1 gewonnen hatten.

Vergleichsweise harmlos entstand die Führung der Ice Tigers. Colten Teubert führte die Scheibe in der neutralen Zone, schickte sie dann mit einem Schlenzer Richtung Straubings Tor. Auf dem Weg dorthin sprang der Puck über eine unebene Stelle im Eis, Matthew Climie im Tor der Gäste sah unglücklich aus (4.). Teubert dagegen wirkte überrascht und zufrieden zugleich.

Ihr Feuer bezog die Partie dann aus einer zunächst unverfänglichen Auseinandersetzung zwischen Jesse Blacker und Tim Miller. Es wurde ein bisschen geschubst, bevor fast alle fünf auf dem Eis stehenden Straubinger sich zu Blacker aufmachten. In dem Gewühl schickte der Nürnberger Miller mit einem rechten Haken auf die Knie und sich selbst direkt zum Duschen. Von den Referees bekam Blacker eine 2+2+5-minütige Strafe plus einer Spieldauer. Für ihn war das Duell beendet, weil er nicht mehr mitmachen durfte. Miller verschwand ebenfalls in der Kabine und kehrte auch nicht mehr zurück, weil er anscheinend nicht mehr mitmachen konnte.

Die folgende Unterzahl überstanden die Ice Tigers mit nur einem Gegentreffer. Mike Hedden fälschte die Scheibe zum 1:1 ab. Kurz nach Ablauf der Blacker-Strafe bekam Brett Festerling zwei Minuten aufgebrummt. Nürnbergs Penalty Killing fand also einige Zeit zum Üben für die Punkterunde. Nach der ersten Pause brachte Thomas Brandl die Straubinger früh mit 2:1 in Führung (22.), René Röthke erhöhte auf 3:1 (29.).

Aus der Begegnung war die Luft aber spätestens ab Mitte des zweiten Abschnitts raus. Im dritten Drittel mischte Trainer Rob Wilson die Sturmreihen seiner Ice Tigers munter durch. Yasin Ehliz (51.) und Vladislav Filin (59.) schossen die Nürnberger zum 3:3 und in die Verlängerung - der Sieg beim Rent Cup war ihnen damit gewiss.

In der Verlängerung hatte Ehliz bei einem Alleingang die größte Chance (61.), die aber ungenutzt blieb. Erst im Penaltyschießen fiel die Entscheidung. Nach einem Treffer von Jeremy Williams – für Straubing. Den Turniersieg holten trotzdem die Ice Tigers mit vier Punkte aus zwei Spielen.

Nürnberg: J. Reimer – Blacker/Festerling; Teubert/Syvret; Weber/Mebus; Martinovic – Segal/Dupuis/Kozek; Pfleger/Reinprecht/Ehliz; Pföderl/Steckel/Möchel; Meilleur/Buzas/Filin /

Tore: 1:0 Teubert (4.), 1:1 Hedden (11., 5-4), 1:2 Brandl (22.), 1:3 Röthke (29.), 2:3 Ehliz (51.), 3:3 Filin (59.), 3:4 Williams.

Tabelle Mercedes Benz Rent Cup 2016:

1. Thomas Sabo Ice Tigers: 4 Punkte

2. EHC Kloten: 3 Punkte

3. Straubing Tigers: 2 Punkte

