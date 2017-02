CVJM Erlangen: Korbjagd vor leeren Rängen

Die Basketballer des CVJM sind im Abstiegskampf auf sich allein gestellt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Basketballer des CVJM Erlangen kämpfen in der Bayernliga gegen den Abstieg. Doch nicht nicht nur das, auch die Handball-Bundesliga ist eine Konkurrenz.

„Wir müssen die Würfe reinmachen“: Nur dann muss der CVJM nicht absteigen. © Harald Sippel



Abpfiff beim Fußball. Die meisten Samstagspiele der Bundesliga sind beendet, es verbleiben nicht einmal mehr 15 Minuten, um sich auf den Weg in die Sponselhalle zu machen. In der zentralgelegenen Sportstätte geht es sportlich weiter – doch leider interessiert das die wenigsten. Die meisten hingegen, die machen sich auf den Weg Richtung Nürnberg, um dort nach der WM-Pause das lang ersehnte Spiel des HC Erlangen in der Handball-Bundesliga zu verfolgen. Basketballfans bleiben in Erlangen hingegen rar, um das Spiel des CVJM Erlangen gegen den zweitplatzierten der Bayernliga Nord, den TV Goldbach, zu verfolgen.

„Seid konzentriert. Spielt euer Spiel“, lautet die Ansage von Trainer Ulrich Aas (rundes Foto), bevor der CVJM seine Positionen einnimmt. Schnell wird es auf dem Spielfeld und auf den Mannschaftbänken laut, was man nicht von der Zuschauertribüne sagen kann. Nur die Auswechselspieler feuern ihre Mannschaften lautstark an. „Eigentlich sollte das Publikum dies übernehmen“, bedauert der Coach, „wir Basketballer müssen Samstagabend in Erlangen gegen den Handball ankämpfen.“

Dabei entwickelt sich das Spiel zu einer rasanten Partie auf Augenhöhe, die teilweise sogar so schnell ist, dass die großen, leuchtenden Zahlen der Anzeigentafel falsche Zwischenstände anzeigt.

Im zweiten Viertel holen die Erlanger die bis dahin führenden Gäste aus dem 170 Kilometer entfernten Goldbach ein und können sogar in Führung gehen. Lange können sie diese jedoch nicht halten und gehen mit einem 27:32-Rückstand in die Halbzeitpause.

Die Gastgeber ziehen sich geschlossen zurück, während die Unterfranken ihre Besprechung auf dem Spielfeld führen. Trotz Führung scheint Matthias Schaefer, Coach der Goldbacher, unzufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir müssen aufwachen und Emotionen zeigen“, fordert er: „Wir müssen uns in den Arsch treten und sagen: Jetzt läuft es!“

Trainer Ulrich Aas.



Die Ansage sitzt. Die Spannung spitzt sich im letzten Viertel zu: Die Erlanger starten die letzte Aufholjagd, 20 Sekunden vor der Schlusssirene steht es 60:65. Zwei Drei-Punkte-Würfe würden den Gastgebern reichen, um das Spiel zu drehen – leider spielen die Gegner bei dieser Rechnung nicht mit. Sie lassen sich ihre Führung nicht mehr nehmen, punkten sogar noch einmal und gewinnen mit 67:60. Damit schiebt sich Goldbach sogar an Bamberg II vorbei an die Tabellenführung der Bayernliga.

Steigt dafür der Druck nach einer erneuten Niederlage bei den Erlanger Basketballern? „Nein, dies war ein Spiel, bei dem wir viel lernen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir gegen schwächere Mannschaften gewinnen können“, sagt Trainer Ulrich Aas.

Mit sieben Punkten Unterschied ist dies eine sehr knappe Niederlage, im Gegensatz zu den vorherigen Spielen: „Unsere Verteidigung war sehr effektiv. Uns fehlen im Angriff klare Situationen, in denen wir ohne Druck werfen können.“ Ein weiteres Problem ist die mentale Stärke: „Wir hätten unsere Freiwürfe treffen müssen. Eine solche Drucksituation, die im Spiel herrscht, kann man nur schwer im Vorfeld trainieren.“ Damit bleibt der CVJM unverändert im Abstiegskampf und auf dem zehnten Platz mit nur sieben Punkten aus 16 Spielen. Fünf Punkte fehlen auf den Neunten, Grombühl (4 Zähler) und Eggolsheim (3) stehen noch schlechter da. Immerhin ein Trost für die tapferen Erlanger Basketballer.

KASIA PAUHSE