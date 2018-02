Dahlmeier, Freitag und Wellinger mit Chancen auf Gold

Erste Wettkämpfe starten am Samstag - Bundespräsident Steinmeier ist zu Gast - vor 1 Stunde

PYEONGCHANG - Endlich geht's los! In Pyeongchang stehen bei den Olympischen Winterspielen am Samstag die ersten Entscheidungen auf dem Programm. Auch für die deutschen Stars wird es in Südkorea schon ernst.

Laura Dahlmeier aus Deutschland läuft im Training vor den Olympischen Ringen vorüber. Die Biathletin ist eine der großen Gold-Hoffnungen im deutschen Team. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa



Bei den Olympischen Winterspielen fallen am Samstag die ersten Entscheidungen - und für einige der größten deutschen Medaillen-Hoffnungen wird es gleich ernst. Unter anderem sind Biathletin Laura Dahlmeier und die Skispringer gefordert.

Gold-Hoffnung I: Die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier geht ab 12.15 Uhr MEZ als Favoritin in den Biathlon-Sprint über 7,5 Kilometer. Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen will dabei die erste Olympia-Medaille ihrer Karriere. Auch Teamkollegin Denise Herrmann hat bei ihrem Olympia-Debüt bei den Skijägerinnen Chancen auf die vorderen Plätze.

Gold-Hoffnung II: Die Skispringer Richard Freitag und Andreas Wellinger kämpfen ab 13.35 Uhr MEZ um den Olympiasieg von der Normalschanze. Als Sieger der Qualifikation bewies Wellinger in Pyeongchang seine starke Form bereits, der Gesamtweltcup-Zweite Freitag will seine Saison in Südkorea krönen.

Nummer Sieben: Eisschnellläuferin Claudia Pechstein startet am Tag nach der Eröffnungsfeier über 3000 Meter in ihre bereits siebten Winterspiele. Es ist eigentlich ein Aufwärmen für ihre Paradestrecke, die 5000 Meter. Zum Auftakt scheint eine Medaille für die 45-Jährige außer Reichweite.

Was sonst noch passiert: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Samstag in Pyeongchang zu Gast und besucht neben dem Deutschen Haus auch die Wettkampfstätten, wird unter anderem beim Rennen von Dahlmeier vor Ort sein. Außerdem steht bei den Langläuferinnen die Entscheidung im Skiathlon an, für die Shorttrack-Männer wird es zum Auftakt über 1500 Meter ernst.

dpa