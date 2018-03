Dank Baunacher Schützenhilfe! Falcons bleiben in der Liga

NÜRNBERG - Am Samstag verloren die Nürnberg Falcons zwar noch in Crailsheim, einen Tag später ist der Klassenerhalt für das Team von Ralph Junge trotzdem in trocknen Tüchern. Möglich macht's Schützenhilfe aus Baunach.

Dürfte nach dem gesicherten Klassenerhalt ziemlich erleichtert sein: Falcons-Macher Ralph Junge. © Sportfoto Zink / OGo



Dass es schwer werden würde, in Crailsheim zu gewinnen, hatte auch Nürnbergs grundoptimistischer Trainer geahnt. Crailsheim hat in dieser Saison eine Mannschaft zusammengestellt, die mindestens gut ist für das Playoff-Halbfinale, wahrscheinlich sogar für die Rückkehr in die Bundesliga. "Beeindruckend, was sich da tummelt", hat Ralph Junge vor der Abfahrt zum Tabellenzweiten gesagt, seine Mannschaft ist auch in dieser Saison lediglich eine, die gegen den Abstieg gespielt hat.

Die Jungen "haben das toll gemacht"

Seit Sonntagabend ist der Ligaverbleib auch rechnerisch gesichert, weil sich Baunach knapp mit 92:90 nach Verlängerung in Ulm durchsetzte, die 64:84-Niederlage am Samstag in Crailsheim durften die Falcons also bereits als Vorbereitung auf die kommende Saison betrachten.

Auch deshalb verschaffte Junge seinen jungen Basketballern wieder viel Spielzeit, sie sollen in Zukunft dafür sorgen, dass Nürnberg wieder bessere Zeiten in der zweiten Liga erlebt. "Sie haben das toll gemacht", lobte Junge, der beobachten durfte, wie sein Team in der ersten Hälfte sehr gut mithalten konnte und sich in der zweiten immerhin nicht überrollen ließ. Im Schnitt erzielen die Merlins 100 Punkte, die Falcons waren bei ihrer Lehrstunde also sehr gut bedient.

