Dank Rollator-Sport: Steinmeier ehrt den TV Erlangen

Verein bekam vom Bundespräsidenten den "Großen Stern des Sports" verliehen - vor 1 Stunde

BERLIN - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Turnverein 1848 Erlangen den "Großen Stern des Sports" in Gold 2018 verliehen. Der Verein erhielt am Dienstag in Berlin den mit 10.000 Euro dotierten Preis für seine Initiative "Rollator-Sport mit Fahrdienst für Hochbetagte".

Mehr als 200 Vereinsmitglieder sind 80 Jahre alt und älter. Beim TV Erlangen können auch Menschen im hohen Alter und mit gesundheitlichen Einschränkungen Sport treiben.

"Der TV Erlangen steht symbolisch dafür, wie breit und tief der Sport unser Leben positiv beeinflussen kann", sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Platz zwei und 7500 Euro Preisgeld gingen an die inklusive Wassersport-Initiative "Sail United" aus Lübeck. Dritter wurde die Turnerschaft 1882 aus dem hessischen Klein-Krotzenburg. Der Verein möchte junge Menschen an das ehrenamtliche Arbeiten heranführen.

dpa