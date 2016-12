Danzig lockt: Beginnt das neue Club-Jahr ohne Sylvestr?

Polnischer Erstligist soll sich für Sturmreservisten interessieren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Sommer wird das Missverständnis zwischen dem FCN und Jakub Sylvestr höchstwahrscheinlich beendet. Dann läuft der Dreijahresvertrag des Slowaken aus, der als Zweitliga-Torschützenkönig nach Nürnberg kam, dort nach passablem Einstieg aber mehr Tiefs als Hochs erlebte. Vielleicht bekommt der Club den Stürmer aber schon vorher von der Gehaltsliste.

Beim 1:1 gegen Heidenheim schien die Sylvestr-Welt beim Club wieder für einen Moment lang in Ordnung. Doch es wurde nicht besser. © Sportfoto Zink / WoZi



"Ich habe mit jedem Spieler, der wenig bis gar nicht gespielt hat, persönlich gesprochen und mir auch seine Seite angehört. Welche Schlüsse diese ziehen, weiß ich nicht. Ich finde nur, dass es für jeden Profi das Wichtigste sein muss, regelmäßig zu spielen." Diese Worte diktierte Club-Coach Alois Schwartz unlängst der Bild in den Notizblock, ehe er ins schöne Südtirol zu einem winterlichen Wander-Urlaub entschwand.

"Wir wussten alle, dass er was kann"

Angesprochen fühlen durfte sich wahrscheinlich auch Jakub Sylvestr, der seit dem 2:1-Erfolg bei Erzgebirge Aue keinerlei Einsatzzeit mehr beim FCN hatte, zuletzt nicht einmal mehr auf der Bank saß. Begonnen hatte die aktuelle Runde für den 27-Jährigen dabei eigentlich gar nicht so schlecht, was für Sylvestr sicherlich eine Art Déjà-vu darstellte. In der Vorbereitung auf die Saison 2016/17 hatte sich der schnelle Konterstürmer beim 5:1-Testspielsieg gegen den FC Winterthur etwa als Dreifach-Torschütze hervorgetan. "Wir wussten alle, dass er was kann", koppelte Alois Schwartz damals sein Lob an bislang beim FCN zu selten erfüllte Erwartungen.

An den ersten beiden Spieltagen durfte der Blondschopf dann auch für den Club auf Torejagd gehen – beim 1:1 gegen Heidenheim sogar einmal erfolgreich. Seitdem ist es bei Sylvestr allerdings so, wie es bei es bei Sylvestr schon oft in Nürnberg war. Der Trainer setzt nicht auf ihn. Drei Kurzeinsätze und ein enttäuschender Einsatz von Beginn an in Aue - mehr gab es für den Slowaken nicht in dieser Spielzeit. Und mehr wird vielleicht auch nicht dazukommen.

Dass man den Top-Verdiener, dem Cedric Teuchert den Rang als Joker abgelaufen hat, schon vor Ablauf seines Dreijahresvertrages gerne aus der Noris verabschieden würde, ist rund um den Valznerweiher kein Geheimnis. Da könnte es doch passen, dass sich laut der polnischen Regionalzeitung Dziennik Baltycki Lechia Danzig für den Mann zu interessieren scheint, der sich in Aue 2014 mit 15 Treffern zum Zweitliga-Schützenkönig gekrönt und so für ein Engagement beim Club empfohlen hatte.

Die Weiß-Grünen, die in der Ekstraklassa, Polens Eliteliga, derzeit Platz zwei belegen, hätten für den Spielertyp Sylvestr auch durchaus Verwendung. Das zumindest glaubt ein Mann, der sich mit dem Fußball im Nachbarland sehr gut auskennt.

"Das würde passen"

"Lechia hat zwar jetzt schon ein interessantes Team", leitet kicker-Korrespondent Roman Kolton ein, der am Telefon zunächst davon berichtet, wie sich der Verein vom Chaos-Klub früherer Tage zum aktuellen Meisterschaftsanwärter gemausert hat. Eine klare Linie - vorgegeben von Trainer Piotr Nowak, der als Spieler vor allem bei 1860 München in Erinnerung geblieben ist, eine gute Mischung in der Mannschaft und der Einsatz von Investoren habe die Truppe von der Ostsee im Tableau nach oben gespült. Ein Konterstürmer wie Sylvestr würde sich perfekt ins bestehende Sortiment einfügen, das vom technisch versierten, aber alternden Portugiesen Marco Paixao und vom kampf- und kopfballstarken Grzegorz Kuswik im Angriff geprägt wird, kommentiert der Experte das Gerücht. "Ein gutes Argument, das würde passen“, so Kolton.

Dass es beim Club für Jakub Sylvestr noch einmal passen wird, ist derweil zu bezweifeln. "Ich bin enttäuscht. Als ehemaliger Torschützenkönig, der auch in der letzten Saison noch bester Club-Torschütze war, habe ich nicht erwartet, direkt auf der Tribüne zu landen“, hatte dieser bereits im September des Vorjahres gegenüber der NZ erklärt. Kurz bevor er vor dem Frankenderby sogar noch von René Weiler, dem damaligen Nürnberger Trainer, aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb der Profis verbannt wurde.

Stark begonnen, stark abgebaut

In seiner Einstiegssaison beim FCN hatte Sylvestr – wie von ihm erwähnt – immerhin neunmal getroffen – das erste Mal am ersten Spieltag gegen Aue - und dazu fünf Torvorlagen geliefert. 2015/16 sollten vor dem 2:3 im Derby derweil lediglich zwölf Spielminuten bei der 3:6-Auftaktpleite in Freiburg notiert werden. Nach der Niederlage im Nachbarschaftsduell kamen eine Hand voll schwacher Arbeitsproben hinzu, sodass der Slowake im Winter nach Paderborn verliehen wurde. Freilich, ohne die Ostwestfalen jedoch vor dem Abstieg bewahren zu können.

Das neue Club-Jahr wird im Liga-Betrieb wohl ohne Sylvestr beginnen. Ob man ihn auch von der Payroll bekommt, wird vielleicht auch davon abhängen, wie konkret Danzigs vermeintliches Interesse ist. Mit dem in Nürnberg bekannten Antonio-Mirko Colak hat Lechia zumindest schon einmal gute Erfahrungen gesammelt.

apö