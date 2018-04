Darmstadt spitzelt auch Kiel einen Punkt weg

Störche trennen sich 0:0 von den Lilien - Aue weiter auf Erfolgskurs - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Tabellendritte Holstein Kiel verlor durch das 0:0 gegen Darmstadt 98 den Anschluss zu den direkten Aufstiegsplätzen. Erzgebirge Aue bezwang den FC St. Pauli 2:1 (1:1) und landete einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Union Berlin und der MSV Duisburg trennten sich 0:0.

Kiels Marvin Ducksch (l) und Darmstadts Aytac Sulu kämpfen um den Ball. Am Ende trennten sich beide torlos. © Daniel Bockwoldt/dpa



Kiels Marvin Ducksch (l) und Darmstadts Aytac Sulu kämpfen um den Ball. Am Ende trennten sich beide torlos. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Holstein Kiel - SV Darmstadt 0:0 (0:0)

Holstein Kiel hat zwei Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga liegen gelassen. Die Störche kamen am Samstag vor 10.483 Zuschauern im Holsteinstadion über ein 0:0 gegen den Tabellen-Vorletzten SV Darmstadt 98 nicht hinaus, bleiben trotz des verpassten achten Heimsiegs in der 2. Bundesliga aber fünf Spieltage vor dem Saisonende ungefährdet auf Relegationsrang drei

Die ersatzgeschwächten Kieler, bei denen neben dem gesperrten Linksverteidiger Johannes van den Bergh verletzungsbedingt kurzfristig auch noch Kapitän Rafael Czichos und Regisseur Dominick Drexler ausfielen, spielten eine starke erste Hälfte. Danach waren die Gäste über weite Strecken mehr als gleichwertig, ihre Abschlüsse allerdings nicht präzise genug.

Union Berlin - MSV Duisburg 0:0 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin und der MSV Duisburg haben im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Das Duell der direkten Konkurrenten endete am Samstag in einer enttäuschenden Partie 0:0. Die 21.482 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei sahen ein zerfahrenes Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Die Berliner und deren in der Kritik stehender Trainer André Hofschneider warten nun schon seit fünf Begegnungen auf einen Sieg. Der MSV konnte nach zuletzt vier Niederlagen immerhin einen Punktgewinn verbuchen. Duisburg liegt mit 38 Punkten nur vier Zähler vor Relegations-Rang 16. Union folgt mit 37 Punkten.

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 2:1 (1:1)

Der FC Erzgebirge Aue hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der sächsische Fußball-Zweitligist gewann am Samstag vor 14.700 Zuschauern gegen den FC St. Pauli mit 2:1 (1:1) und kletterte mit 39 Zählern vorerst auf Platz acht der Tabelle. Damit bleibt die Mannschaft von Hannes Drews auch im achten Spiel hintereinander ohne Niederlage.

Clemens Fandrich (25.) brachte die Gastgeber mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung, doch die Hanseaten glichen unmittelbar vor dem Wechsel durch Aziz Bouhaddouz (44.) aus. Nach einem Foul an Pascal Köpke verwandelte Mario Kvesic (82.) den anschließenden Foulelfmeter zum Sieg.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1:2 (0:0)

Einen ausführlichen Spielbericht des Freitagsspiels finden Sie hier.

dpa