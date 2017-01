Darts boomt auch in Franken: Wo hier die Pfeile fliegen

NÜRNBERG - Darts boomt, die Einschaltquoten bei der WM in London haben die Erwartun­gen erneut übertroffen. Auch die Verei­ne in Franken freuen sich über frischen Zulauf. Wie sich das Image des Sports nun ändert - und wo in Nürnberg die Pfeile fliegen.

Durch den Erfolg der Darts-WM interessieren sich immer mehr Menschen für den Sport - dem weiterhin das Image des Kneipensports anhaftet. © dpa



Millionen Zuschauer vor den Fern­sehgeräten, Tausende deutsche Fans bei der WM im Londoner "Ally Pal­ly": Darts, lange als Kneipensport belächelt, wird immer populärer — und das merken auch die Vereine an der Basis.

"Zu uns kommen immer mehr Leu­te, vor allem auch junge. Die sehen Darts im Fernsehen und werden ange­fixt", sagt Thomas Riedl. Der 38-Jähri­ge spielt beim DSV Nürnberg 93, ist Ligaleiter im Bezirk und kennt die regionale Szene seit vielen Jahren.

Der Dartsport wächst weltweit, aber auch und vor allem in Deutsch­land. Etwa 10.000 registrierte Spieler gibt es derzeit zwischen Flensburg und Garmisch. 35 Vereine mit rund 830 Mitgliedern sind im Mittel- und Oberfränkischen Dartverband (MOFDV) gemeldet, Tendenz stei­gend. Als einziger der 13 Landesver­bände hat Franken eine reine Damen­liga.

Dennoch hat auch die hiesige Szene mit Vorurteilen zu kämpfen. Darts, das soll Sport sein? Männer, die Bier trinken und dabei Pfeile auf eine Scheibe werfen? Klar: Die sportliche Heimat der meisten Vereine ist nun mal eine Knei­pe — und das ist oft Fluch und Segen zugleich.

Hier trainieren die Darter im Nebenraum, egal ob Irish Pub, Pils­bar oder Gastwirtschaft. So wie der DSV 93 Nürnberg, der sein Zuhause im "Thirsty Baker" in der Schlehen­gasse gefunden hat. Montags um 20 Uhr, bei den Competitions, findet hier ein offenes Training für jedermann statt, die Wettkämpfe gehen meist am Samstagabend über die Bühne. "In einem Irish Pub zu spielen ist natür­lich besonders schön, man ist näher dran am Ursprung des Spiels", sagt Riedl.

Die Location befeuert jedoch auch all die bekannten Vorurteile: "Ja, es wird oft so dargestellt, dass beim Darts vor allem gesoffen wird — weil wir uns eben im Pub treffen. Und ja, natürlich wird abends beim Training dann auch ein Bier getrunken", dar­aus macht Riedl kein Hehl. "Aber gesoffen? Gesoffen wird im Dartver­ein nicht. Auf höherer Ebene herrscht sowieso Alkoholverbot am Board, bei Turnieren natürlich auch Rauchver­bot."

Ohnehin muss sich die Dartszene umstellen, der Sport verändert sich. "Früher haben viele mal in der Knei­pe Pfeile geworfen und sind hängenge­blieben. So kam aber kein Jugendli­cher zum Darts", erzählt Riedl. "Ist ja auch verständlich. Wer hat früher schon sein Kind freiwillig in die Knei­pe geschickt — zum Sportmachen?"

Inzwischen ist das anders. Inzwi­schen sind in den Vereinen auch Jugendliche aktiv, die abends von ihren Eltern zum Training gefahren und wieder abgeholt werden. Darts wird immer jünger — und das hat auch Auswirkungen auf die Austragung der Wettkämpfe. So werden die Verei­ne angehalten, bei Ansetzungen mit minderjährigen Spielern den üblichen Wettkampfbeginn von 20 auf 18 Uhr vorzuverlegen.

Ab elf Jahren darf man in der Liga spielen, eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht. Deutsche, Englän­der, Polen, Griechen: Viele Teams in der Region sind international aufge­stellt. So bunt wie die Teams sind dann auch die Wurftechniken am Board. "Jeder hat seine Eigenheiten, seine eigenen Pfeile", sagt Stefan Riedl, der ältere Bruder von Thomas und zugleich Vorsitzender wie Füh­rungsspieler beim DSV.

"Techniken gibt es viele, Grundregeln eigentlich nur eine: Du musst dich wohlfühlen, egal wie du stehst, wie du wirfst, wie schwer deine Darts sind. Du musst locker bleiben beim Wurf." Um im Wettkampf immer wieder 501 Punkte vom Board zu räumen braucht es aber auch: "Konzentrati­on, Kondition und Kopfrechnen", da sind sich die Riedl-Brüder einig.

"Je länger man darüber nachdenken muss, was man jetzt werfen muss, desto mehr kommt man aus dem Rhythmus." Sich zu fokussieren ist auch im Ama­teurbereich das A und O: "Einen guten Dartspieler macht die Fähigkeit aus, dass er alles andere um sich her­um ausblenden kann. Und dass er viel und immer wieder trainiert", sagt Tho­mas Riedl. Und fügt hinzu, weil es ihm wichtig ist: "Es wäre schön, wenn sich bei den Leuten langsam mal die Erkenntnis durchsetzt, dass Darts nicht einfach Pfeilewerfen in der Knei­pe ist — sondern vor allem auch eine Sportart."

Achim Bergmann