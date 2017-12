Darts boomt auch in Franken: Wo hier die Pfeile fliegen

Erfolg durch Übertragung im Fernsehen - Vereine und Kneipen in Nürnberg

NÜRNBERG - Darts boomt, die Einschaltquoten bei der WM in London haben die Erwartun­gen erneut übertroffen. Auch die Verei­ne in Franken freuen sich über frischen Zulauf. Wo in Nürnberg und der Region die Pfeile fliegen.

Millionen Zuschauer vor den Fern­sehgeräten, Tausende deutsche Fans bei der WM im Londoner "Ally Pal­ly": Darts, lange als Kneipensport belächelt, wird immer populärer.

Der Dartsport wächst weltweit, aber auch und vor allem in Deutsch­land. Etwa 10.000 registrierte Spieler gibt es derzeit zwischen Flensburg und Garmisch. 32 Vereine mit rund 850 Mitgliedern sind im Mittel- und Oberfränkischen Dartverband (MOFDV) gemeldet. Als einziger der 13 Landesver­bände hat Franken eine reine Damen­liga.

acb