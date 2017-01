Das Club-Telegramm: Aus der Loipe nach Alicante

SCHRUNS - Guido Burgstaller ist weg und kommt auch nicht wieder. Ohne seinen treffsichersten Angreifer vergnügte sich der FCN am Dienstag im Schnee. Da man diesen aber nicht nur im märchenhaften Montafon, sondern auch in Nürnberg vorfindet, geht's für die Club-Jungs ab Sonntag wohl in den Süden.

Kann man in Alicante auf Skilanglauf machen? Alois Schwartz freut sich wohl eher auf einen Naturrasen. © Sportfoto Zink / OGo



Absenzen: Jakub Sylvestr, Cedric Teuchert (jeweils Grippe), Edgar Salli (Afrika-Cup), Tim Leibold (individuelles Aufbautraining nach Schambeinentzündung), Patrick Rakovsky (Syndesmoseverletzung), Guido Burgstaller (FC Schalke, kommt auch nicht wieder).

Programm: Vormittags eine Langlaufeinheit, nachmittags Krafttraining in der Halle. Den Ball sehen die Herren Profis erst am Donnerstag wieder – in einer Halle in Hard/Vorarlberg, bei einer kurzfristig vereinbarten Einheit auf Kunstrasen.

Bilderstrecke zum Thema Mit Alois in der Spur: Club-Langläufer gefallen in der Loipe "Als Mannschaft stärker zusammenrücken." Diesem von Alois Schwartz formulierten Ziel für den Kurztrip nach Vorarlberg kamen Nürnbergs Wintersportler, die im Hauptberuf eigentlich Fußballspieler sind, am Dienstag in Schruns nach. Was neudeutsch "Teambuilding" heißt, bedeutete für die Club-Jungs im schönen Montafon rasante Langlauf-Action. Für den ein oder anderen FCN-Profi hielt der Spaß im Schnee aber auch eine fette Abreibung bereit.



Höhepunkt: Die Aussicht auf natürlichen, sogar weichen Rasen. Von Sonntag bis Samstag wird der Club mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 Prozent (Stand: Dienstag, 15.23 Uhr) ein Trainingslager in Alicante beziehen.

Aufreger: Spieler berichteten von einem verletzten Betreuer in der Loipe, forderten medizinische und physiotherapeutische Hilfe an, in Gedanken sah man bereits den Rettungshubschrauber landen.

Weil es der angeblich schwer Verunglückte wenig später aus eigener Kraft ins Ziel schaffte, deutet viel auf eine Winterschwalbe hin.

Spruch: "Wir werden ihn vermissen." (Kapitän Miso Brecko über den Kollegen Burgstaller)

Zuschauer: 8 (in Schruns)

Wolfgang Laaß