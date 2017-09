Das Frankenderby: Eine Geschichte wie es keine zweite gibt

Lokalderby findet bereits seit über 100 Jahren statt - Rekord in Deutschland - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/FÜRTH - Es ist einzigartig in Deutschland: Bislang 262 Mal trafen sich der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth zum Lokalverlgeich - Rekord! Kein anderes Derby fand bereits so oft statt. Wir haben die Faszination des Frankenderbys und geschichtsträchtige Bilder in eine Galerie gepackt!

