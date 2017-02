Das war mal eine Ansage! Gegen Tabellenführer Hannover startete die SpVgg Greuther Fürth als Außenseiter in die Partie. Nach einem herrlichen Fallrückzieher und drei weiteren hübschen Toren hätte man an einem rauschhaften Fußball-Abend in der Kleeblattstadt jedoch meinen können, die Heimmannschaft wäre das Spitzenteam in Liga zwei.