Das ist doch Scheiße! Fäkal-Angriff auf Hoffenheim-Fans

TSG-Boss Hofmann: "Das hätte Menschenleben kosten können" - vor 1 Stunde

SINSHEIM - So etwas braucht kein Mensch! Als Anhänger der TSG 1899 Hoffenheim bei ihrer Anreise zum Bundesliga-Spiel in Mainz mit dem Schiff eine Rheinbrücke passieren, knallt ein Eimer aufs Deck. Er schlägt nur knapp neben einem Anhänger der Kraichgauer auf – gefüllt ist er mit Kot und Urin.

Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim müssen einiges mitmachen. Was am Sonntagmorgen auf dem Rhein passierte, ging aber deutlich zu weit. © dpa



Sonntagmorgen in Deutschland, es ist kurz nach 10 Uhr. Rund 400 Schlachtenbummler der TSG haben sich auf den Weg nach Mainz gemacht - mit dem Schiff. Eine lustige Bootstour wird der Ausflug aber nicht...

Kurz hinter Ludwighafen tut es es einen "Riesen-Schlag", wie Heiko Walkenhorst, Sprecher des Hoffenheimer Fan-Verbandes, der Bild berichtet. Aufs Deck ist ein mit Fäkalien gefüllter Eimer gekracht - "einen halben Meter neben einem Fan", wie Walkenhorst ergänzt.

TSG-Präsident Peter Hofmann tobt an gleicher Stelle: "Was da passiert ist, ist menschenverachtend, grob fahrlässig und sogar gefährliche Körperverletzung. Das hätte Menschenleben kosten können. Dafür habe ich kein Verständnis und hoffe, dass sich das aufklären lässt".

In der Vergangenheit hatte in um die Stadien der Republik herum oft schon Anfeindungen und Attacken gegenüber dem Verein aus dem Südwesten gegeben, der sich ohne Tradition, aber mit viel Geld in der Bundesliga etabliert hat. So schlimm waren diese aber noch nie. Und so eine Fäkal-Scheiße - wie es sie bereits im Jahr 2011 gab, als Köln-Fans entsprechend gefüllte Becher in Gelsenkirchen auf Heimfans warfen-, will eh kein Mensch sehen!

