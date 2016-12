Das Kleeblatt-Jahr: Ein Auf und Ab in weiß-grün

Trainerwechsel, Derbylust und Ligafrust: Die Spielvereinigung 2016

NÜRNBERG - So jubelnde Fürther sieht man doch gerne! Also zumindest, wenn man Kleeblatt-Fan ist. Für diese hielt das ablaufende Kalenderjahr trotz gefühlter Dauermittelfeldpositionierung das bereit, was man so kennt von Fürths Lieblingsverein. Ein Auf und Ab der Emotionen - oder sagen wir es positiv: eine gehörige Portion Abwechslung.

Bilderstrecke zum Thema Kleeblatt 2016: Derbylust, Ligafrust und eine Baustelle Das Jahr im Mittelfeld begonnen und wieder dort beendet. 2016 war nicht sonderlich fies zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Es war aber auch ein Jahr, das die Zeit von Stefan Ruthenbeck enden sah. 2016 wird den Anhängern sicher noch länger im Gedächtnis bleiben. Nicht zuletzt wegen eines Derbyerfolgs im Wohnzimmer des größten Rivalen.



Fürth 2016 Foto: Collage / Michael Müller / Sportfoto Zink