Die Anhänger von Dynamo Dresden haben am Sonntag in Karlsruhe einen bizarren Auftritt hingelegt. © dpa

Unter Cluberern: "Wir haben nicht viel falsch gemacht" Trotz der Niederlage im vorletzten Spiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf sind die Club-Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden. Am Ende fehlte lediglich das Quäntchen Glück zum Sieg. Was sich die Fans nun für die nächste Saison wünschen.

Bamberg bändigt Bonn: Brose erkämpft sich 76:63-Sieg In einer turbulenten Partie sichert sich Brose Bamberg schließlich zwei Matchbälle für den Einzug in das Playoff-Halbfinale. Am Sonntag gewann Bamberg Spiel drei in der Viertelfinal-Serie mit 76:63 gegen die Telekom Baskets Bonn.

Ohne Fortuna gegen Düsseldorf: Club verliert die Wasserspiele Dauerregen vor der Partie, große Pfützen auf dem Platz und am Ende auch noch Pech gehabt. Das 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf war für den 1. FC Nürnberg eine schwierige Partie: Für den FCN ging es um nichts mehr, Düsseldorf kämpfte noch um den Klassenerhalt. So war es am Ende auch der Wille der Rheinländer, der Club-Keeper Schäfer den Abschied etwas vermieste - und auch ein unglücklich abgefälschter Ball.