Das Viertelfinale in der DEL ruft: Die Fakten zu den Play-offs

Eine Übersicht über die Begegnungen, die Termine und den Modus - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Nach der langen Hauptrunde stehen in der DEL die Play-offs an. Wer alles auf wen trifft, wann die Ice Tigers spielen und wie der Modus ist - die Antworten gibt es hier.

Das Viertelfinale:

München (1.) - Bremerhaven (9.)

Berlin (2.) - Wolfsburg (7.)

Nürnberg (3.) - Köln (6.)

Ingolstadt (4.) - Mannheim (5.)

Die Termine:

14. März (19.30 Uhr) in Nürnberg

15. März (19.30 Uhr) in Köln

18. März (16.30 Uhr) in Nürnberg

20. März (19.30 Uhr) in Köln

Wenn nötig:

23. März (19.30 Uhr) in Nürnberg

25. März (nicht bekannt) in Köln

27. März (19.30 Uhr) in Nürnberg

Der Modus:

Vom Viertelfinale bis zum Finale werden alle Serien im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Mannschaft, die zuerst vier Spiele gewinnt, gewinnt auch die Serie. Das in der Punkterunde besser platzierte Team hat das Heimrecht im ersten und dritten Spiel und, wenn nötig, auch in den Partien fünf und sieben.

nn