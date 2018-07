Das Viertelfinale live: Uruguay gegen Frankreich

Edinson Cavani nach Verletzung im Achtelfinale nicht im Kader - vor 23 Minuten

NISCHNI NOWGOROD - Uruguay muss im Viertelfinale der Fußball-WM gegen Frankreich komplett auf seinen Offensivstar Edinson Cavani verzichten. Wie nach der offiziellen Bekanntgabe der Kader beider Mannschaften klar wurde, steht der 31 Jahre alte Angreifer Trainer Óscar Tabárez nicht einmal als Ersatz am heutigen Freitag (16.00 Uhr MESZ/ZDF) zur Verfügung.

Cavani hatte sich im Achtelfinale am vergangenen Samstag gegen Portugal an der Wade verletzt. Damit fehlt Mittelstürmer Luis Suárez der kongeniale Angriffspartner. Für Cavani rückt Cristhian Stuani in die Mannschaft. Bei den Franzosen rückt wie vermutet worden war Corentin Tolisso vom FC Bayern in die Anfangsformation. Der 23-Jährige profitiert von der Gelbsperre des erfahrenen Mittelfeldstrategen Blaise Matuidi.

Tolisso war beim Auftaktspiel der Équipe Tricolore auch von Beginn an zum Einsatz gekommen, danach nicht mehr. In zwei Spielen durfte der Wahl-Münchner gar nicht ran, beim 4:3-Sieg im Viertelfinale gegen Uruguays großen Nachbarn Argentinien für 15 Minuten.

Hier geht es zum Live-Ticker!

dpa