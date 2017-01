Das wird hart: Die Ice Tigers fahren nach Fischtown

Das Wilson-Team ist am Freitag in Bremerhaven gefordert - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Am Freitag sind Nürnbergs formstarke Eishockeyspieler in Bremerhaven der Favorit. Das Wilson-Team hat sich zuletzt in einen Rausch gesiegt - auch an der Norseeküste dürfte eigentlich nichts anbrennen. Eigentlich! Der kampfstarke Aufsteiger weiß nämlich, wie man Patrick Reimer & Co. die Laune verdirbt.