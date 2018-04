Davis-Cup: Frankens Tennis-Ass Marterer im Viertelfinal-Kader

Deutsches Doppel spielt im Turnier am Samstag gegen Spanien - vor 1 Stunde

VALENCIA - Schon am Freitag bezwang Alexander Zverev im Viertelfinale des Davis Cup den Spanier David Ferrer. Am Samstag messen sich die beiden Tennis-Nationen im Doppel. Mit im Aufgebot: Maximilian Marterer aus Stein. Ob das Talent zum Einsatz kommen wird, ist jedoch unklar.

Maximilian Marterer in seinem Element. Der Shooting-Star aus Franken wurde für das Viertelfinal-Doppel am Samstag gegen Spanien für den deutschen Kader nominiert. Zunächst ist Marterer jedoch nur als Reserve vorgesehen. © Wilfredo Lee/AP/dpa



Maximilian Marterer in seinem Element. Der Shooting-Star aus Franken wurde für das Viertelfinal-Doppel am Samstag gegen Spanien für den deutschen Kader nominiert. Zunächst ist Marterer jedoch nur als Reserve vorgesehen. Foto: Wilfredo Lee/AP/dpa



Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) eröffnet gegen Lokalmatador David Ferrer das Davis-Cup-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am Freitag (11.30 Uhr/DAZN) in Valencia. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Im Anschluss stehen sich Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Superstar Rafael Nadal gegenüber. Nadal hat aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger seit Ende Januar pausiert.



Für das Doppel am Samstag (14.00 Uhr) nominierte der deutsche Kapitän Michael Kohlmann wie erwartet Jan-Lennard Struff (Warstein) und Tim Pütz (Frankfurt). Maximilian Marterer (Nürnberg) ist zunächst nur Reserve. Pütz und Struff hatten zuletzt gegen Portugal und Australien überzeugt und sind als Duo in 20 Spielen bei verschiedensten Wettbewerben noch immer unbesiegt.

Ob Marterer zum Einsatz kommt, ist derzeit also unklar. Im Januar 2018 feierte der Franke in Melbourne seinen ersten Sieg in einem Grand-Slam-Turnier. Der 23-Jährige gilt als eine der großen deutschen Tennis-Hoffnungen. 2015 spielte Marterer noch für den SC Uttenreuth in der zweiten deutschen Tennis-Liga. Seit Winter 2016 kletterte das junge Tennis-Ass von Weltranglisten-Platz 182 auf Rang 73. Zuvor hatte Marterer Ende vergangenen Jahres das ATP-Turnier in Eckental gewonnen, wodurch er erstmals unter die Top 100 rutschte.

Bilderstrecke zum Thema Marterer macht's! Ein Franke siegt in Eckental Maximilian Marterer, der aus Stein bei Nürnberg stammt und beim SC Uttenreuth Tennis gespielt hat, hat das ATP-Challenger-Turnier in Eckental gewonnen. Im Finale schlug er Jerzy Janowicz mit 7:6, 3:6, 6:3.









Bei Spanien sind Feliciano Lopez und der kurzfristig für Pablo Carreno Busta ins Team gerückte Doppel-Olympiasieger Marc Lopez vorgesehen. Am Sonntag (11.00 Uhr) kommt es zum Spitzeneinzel zwischen Zverev und Nadal, ehe sich laut Auslosung Kohlschreiber und der aus Valencia stammende Ferrer gegenüberstehen. Allerdings haben die Kapitäne Kohlmann und Sergi Bruguera bis kurz vor Beginn der Matches die Möglichkeit umzustellen.



In der „Plaza de Toros“ in Valencia geht es für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um den ersten Halbfinal-Einzug seit 2007. In der ersten Runde hatte der dreimalige Davis-Cup-Champion durch ein 3:1 gegen Australien nach zuvor drei Auftaktniederlagen in Folge wieder die zweite Runde des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs erreicht.

dpa/tn