DEB-Präsident Reindl: Mehr Nachwuchs dank Olympia-Silber

Deutsches Eishockey profitiert von kleinem Eishockey-Boom - vor 50 Minuten

Gibt es einen Eishockey-Boom in Deutschland? Fünf Monate nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille von Pyeongchang spricht DEB-Präsident Franz Reindl von einem positiven Effekt beim Nachwuchs.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewann bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sensationell Silber - nun profitiert der Sport in Deutschland von höheren Anmeldezahlen. © Peter Kneffel/dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewann bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sensationell Silber - nun profitiert der Sport in Deutschland von höheren Anmeldezahlen.

"Der Hype, den die Nationalmannschaft erzeugt hat, hat sich auch bereits in guten Zahlen niedergeschlagen", sagte der Chef des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) der Fachzeitschrift Eishockey News (Dienstag).

Es ist vielleicht die Geschichte dieser Olympischen Spiele: Als totaler Außenseiter holt Deutschlands Eishockey-Auswahl Silber und scheitert nur knapp an Gold. Mittendrin: Drei Ice-Tigers-Spieler, die jetzt zurück in der Heimat sind.

"Bei den Kindern unter zehn Jahren haben wir jetzt fast 15 Prozent mehr Spieler. Für unsere Verhältnisse können wir das als Boom bezeichnen." Unter Bundestrainer Marco Sturm hatte das deutsche Nationalteam im Februar überraschend das Endspiel der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang erreicht und damit den größten Erfolg des deutschen Eishockey gefeiert.

Bilderstrecke zum Thema

Sieben Sportarten und 15 Disziplinen standen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 an. Die 110 Sportler aus der Bundesrepublik hatten also jede Menge Chancen, auf dem Treppchen zu landen - und haben diese Chancen auch zahlreich genutzt. Hier finden Sie alle deutschen Medaillengewinner!