DEB-Team gewinnt Testspiel gegen Frankreich klar

Eishockey-Nationalmannschaft mit überzeugendem Testspiel-Erfolg - vor 2 Stunden

MINSK - Im ersten Testspiel vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Riga hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Frankreich deutlich mit 4:0 geschlagen. Ab nächster Woche kämpft Deutschland um das Ticket für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Bundestrainer Marco Sturm kann mit dem ersten Test gegen die französische Nationalmannschaft sehr zufrieden sein. © dpa/Uwe Anspach



Bundestrainer Marco Sturm kann mit dem ersten Test gegen die französische Nationalmannschaft sehr zufrieden sein. Foto: dpa/Uwe Anspach



Deutschlands Eishockey-Nationalteam ist mit dem 4:0 gegen Frankreich eine gute Generalprobe für die Olympia-Qualifikation in der kommenden Woche geglückt. Noch ohne den geschonten NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg überzeugte die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm am Samstag in Minsk im ersten von zwei Testspielen am Wochenende. Die Tore schossen Leon Draisaitl (18. Minute), Brooks Macek (33.), David Wolf (49.) und Felix Schütz (51.).

Vor allem die übrigen sechs Profis aus der nordamerikanischen Profiliga machten den Unterschied. Insbesondere Edmontons Draisaitl mit einem Tor und einer Vorarbeit und Arizonas Tobias Rieder mit zwei Vorlagen überzeugten. Im Tor spielten NHL-Keeper Philipp Grubauer (Washington) und Dennis Endras (Mannheim) jeweils 30 Minuten. Sturm hatte zuvor erklärt, noch nicht entschieden zu haben, wem er beim Qualifikationsturnier im Tor vertraut. Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl von den Pittsburgh Penguins gab sein Länderspiel-Debüt.

Am Sonntag (16.00 Uhr) spielt die DEB-Auswahl noch gegen Weißrussland und reist dann weiter nach Riga. Von Donnerstag an kämpft sie dort gegen Gastgeber Lettland, Österreich und Außenseiter Japan um das Ticket für die Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang.

dpa