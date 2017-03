37 Jahre hatte der Club vor dem 262. Lokalvergleich mit der Spielvereinigung nicht mehr in Fürth gewonnen. Auf einen Sieg in der Nachbarstadt muss der FCN nun mindestens ein halbes Jahr länger warten. Das Kleeblatt war diesmal im Ronhof über weite Strecken das aktivere Team und belohnte sich dafür mit etwas Glück.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der FCN ausgerechnet in Fürth in die Erfolgspur zurück. Doch das Kleeblatt begann im 262. Frankenderby couragierter und setzte sich am Ende nicht unverdient durch. Jetzt sind Sie dran, geben Sie den geschlagenen Club-Jungs Noten!