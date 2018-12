Man kennt das in Nürnberg: ein guter Saisonstart, gute Neuzugänge, zunächst aufregendes, dann zumindest effizientes Eishockey mit gelegentlichen Gala-Auftritten. Nur kann man sich angesichts der aktuellen Krise der Thomas Sabo Ice Tigers nicht mehr daran erinnern. Dabei müsste man sich nur mit der Düsseldorfer EG beschäftigen, die weiter an einer der Feelgood-Stories dieser Saison schreiben. In Düsseldorf aber reichte es am 30. September beim 3:4 nach Verlängerung tatsächlich sogar für einen Punkt für die Ice Tigers - einen von bislang sieben Auswärtspunkten. © Sportfoto Zink / ThHa