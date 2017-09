Der Bundesliga-Sonntag live

HANNOVER - Das Freitagabendspiel in der Bundesliga hatte es in sich: Beim Nordduell setzte sich Hannover gegen den HSV durch - und eroberte so vorerst die Tabellenführung. Am Samstagnachmittag bezwangen die Bayern den FSV Mainz klar. Am Sonntag stehen drei Spiele auf dem Plan. Hier gibt's die Live-Ticker.

Ihn irritieren die Gerüchte um seine Person scheinbar kaum: Doppeltorschütze Robert Lewandowski. © Andreas Gebert/dpa



RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:2 (2:1)

Drei Tage nach dem geglückten Champions-League-Debüt ist RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga nicht über ein Remis gegen Borussia Mönchengladbach hinausgekommen. Die Sachsen trennten sich am Samstagabend trotz zweimaliger Führung nur mit 2:2 (2:1) von der Elf von Trainer Dieter Hecking. Leipzig rutschte damit zunächst auf Rang fünf ab, Gladbach ist Zehnter.

Nationalstürmer Timo Werner mit seinem vierten Saisontor in der Liga (17. Minute) und Jean-Kevin Augustin (31.) trafen für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl. Thorgan Hazard (25./Foulelfmeter) und Lars Stindl (61.) glichen zweimal für die Gäste aus. Leipzigs Naby Keita sah nach einem Tritt ins Gesicht von Christoph Kramer kurz vor Schluss noch die Rote Karte (83.).

Bayern München - Mainz 4:0 (2:0)

Mit schwungvollem Angriffsfußball hat der FC Bayern seine Fans zum Auftakt des Münchner Oktoberfestes in Feierlaune versetzt. Im 89. Bundesligaspiel zur Wiesn-Zeit gelang dem deutschen Rekordmeister am Samstagnachmittag beim 4:0 (2:0) gegen den FSV Mainz der 59. Sieg. Erstmals in dieser Saison entfaltete das Team von Trainer Carlo Ancelotti seine Klasse. Das Starensemble präsentierte sich vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena als funktionierende Einheit.

Einer der Aktivposten war Arjen Robben, der nach dem faden Sieg in der Champions League gegen Anderlecht mehr Spielfreude angemahnt hatte. Der Holländer fälschte beim 1:0 einen Schuss von Torschütze Thomas Müller noch ab (11.) und erzielte mit einem feinen Lupfer das 2:0 (23.) selbst. Torjäger Robert Lewandowski konnte nach der Pause in seinem 100. Bundesligaspiel für Bayern seine Treffer Nummer 81 und 82 bejubeln (52./77.) - eine Wahnsinns-Quote des Weltklassestürmers, um den am Samstagvormittag Gerüchte aufkamen.

Werder Bremen - FC Schalke 04 1:2 (1:1)

Schalke hat durch einen späten Treffer die Negativserie von Werder Bremen verlängert und seinen dritten Saisonsieg geschafft. Die Gäste gewannen in Bremen mit 2:1 (1:1). Vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion brachte Lamine Sané (20. Minute) die Hausherren in Führung, kurz danach glich Schalke durch ein Eigentor von Milos Veljkovic (22.) aus. In der Schlussphase traf Nationalspieler Leon Goretzka (83.). Werder hat saisonübergreifend seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und verlor sechs dieser Begegnungen. Schalke hat nach dem vierten Spieltag jetzt neun Punkte, Werder weiter nur einen. Die Norddeutschen stürzten auf Rang 17.

Werder zeigte nach dem erfolglosen Saisonstart eine gute Leistung, belohnte sich aber nicht. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri kontrollierte über weite Strecken das Spiel. Schalke verteidigte meist sicher und sorgte immer wieder mit schnellen Angriffen für Gefahr. Bremen hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat seine beeindruckende Heimserie in diesem Jahr auch gegen den VfL Wolfsburg ausgebaut. Durch das verdiente 1:0 (1:0) bleibt der Aufsteiger in der heimischen Arena 2017 weiter ungeschlagen. Neuzugang Chadrac Akolo (42. Minute) erzielte gegen schwache Gäste vor 50.500 Zuschauern den einzigen Treffer des Tages. Durch den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel rücken die Schwaben ins Tabellen-Mittelfeld, der VfL rutschte weiter ab.

Überschattet wurde die Partie von einer möglicherweise schweren Verletzung von VfB-Kapitän Christian Gentner (84.), der kurz vor Schluss von Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels mit dem Knie an der Schläfe getroffen wurde. Der Mittelfeldspieler wurde schwer benommen mit einer Trage aus dem Stadion gebracht. Durch die lange Pause gab es eine achtminütige Nachspielzeit.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:2 (0:1)

Der FC Augsburg entwickelt sich in der Bundesliga langsam vom Abstiegskandidaten zum Überraschungsteam. Die Mannschaft von Manuel Baum gewann am Samstag auch bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0). Die Augsburger Tore schossen Philipp Max in der 20. Minute per Freistoß und Caiuby in der 76. Minute per Fernschuss. Für Frankfurt traf nur Luka Jovic (79.).

Während der FCA bereits den dritten überzeugenden Auftritt nacheinander hinlegte, wartet die Eintracht weiter auf den ersten Heimsieg der neuen Saison. Abgesehen von ihrer Schlussoffensive spielten die Frankfurter vor 46.500 Zuschauern noch schlechter und einfallsloser als bei ihrer ersten Heimpleite gegen Wolfsburg (0:1).

Hannover 96 - Hamburger SV 2:0 (0:0)

Aufsteiger Hannover 96 hat mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Hamburger SV die Tabellenspitze der Bundesliga erobert. Die Mannschaft der Stunde gewann das brisante Nordduell am Freitagabend vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften HDI-Arena durch Treffer von Martin Harnik (50. Minute) und Ihlas Bebou (82.).

Nach dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel ist das Team von Trainer André Breitenreiter mit zehn Punkten zumindest über Nacht Tabellenführer. Die Hamburger kassierten nach zwei Siegen zum Auftakt nun die zweite Niederlage hintereinander, bleiben aber vorerst mit sechs 6 Punkten Siebter.

