Die Meinungen unter den Fans gingen auseinander: Nach der Niederlage gegen Hertha BSC beim Auftaktspiel bemängelten manche Fans die fehlende Offensivarbeit des 1. FC Nürnberg. Einige sahen in dem Elfmeter eine verpasste Chance. Und andere wiederum fanden die Gesamtleistung des Teams für das erste Spiel nach dem Aufstieg gar nicht schlecht.

Die Thomas Sabo Ice Tigers haben gerufen, die Fans sind zahlreich erschienen: Am Samstag stellten Nürnbergs bissigste Tiger ihren treuen Fans das Team für die neue Saison vor. Dabei wurde gelacht, posiert - und vor allem fleißig signiert.

Keine Zähler zum Bundesliga-Start: Der 1. FC Nürnberg verliert am ersten Spieltag mit 0:1 bei der Hertha. In der Hauptstadt startete die Köllner-Elf zwar ordentlich, verlor in der Folge aber erst den Faden und dann das Spiel.